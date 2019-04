LIVE Twee koplopers in Marathon Zeeuws-Vlaanderen

Leendert van der Lugt uit Capelle aan de IJssel kiest eieren voor zijn geld en moet de andere twee koplopers laten gaan. Nick van der Poel (Rotterdam, PR: 2:25') en Maarten van Zetten uit Zoetermeer (PR: 2:58') lopen nu aan de leiding.

Bij de vrouwen loopt Monica Sanderse uit Vlissingen in tweede positie op ruime afstand van Hinke Schokker. Leonie Ton uit Wissenkerke loopt in derde positie.

De drie koplopers hebben na twintig kilometer wedstrijd een voorsprong opgebouwd van 2.00' op de Zeeuwen Pleijte, Adan en Van Noorden.

Ook bij de vrouwen is het verschil veel groter geworden. Hinke Schokker heeft een voorsprong op de concurrentie van zeker vijf minuten.

Er staat een straf koud windje in Zeeuws-Vlaanderen. De drie vooraan hebben na bijna tien kilometer een voorsprong van dertig seconden opgebouwd.

Bij de vrouwen heeft Hinke Schokker meer afstand genomen van Monica Sanderse uit Vlissingen.

Drie lopers zijn er vandoor: Leendert van der Lugt (Capelle aan de IJssel, vorig jaar vierde), Maarten van Zetten (Zoetermeer) en Nick van der Poel (Rotterdam). De drie moeten in staat zijn om een marathon te lopen rond de 2:30'. Serieuze kanshebbers op de zege dus.

Kort daarachter volgen de Zeeuwen Erwin Adan, Tim Pleijte en Huub van Noorden. Michel Verhaeghe moest al eerder lossen.

Bij de vrouwen leidt Hinke Schokker uit Eastermar. Monica Sanderse uit Vlissingen volgt op circa 1.00'

Een groep van zeven lopers heeft de leiding genomen. Met onder meer de Zeeuwen Tim Pleijte, Erwin Adan en Huub van Noorden. Ook oud-winnaar Michel Verhaeghe, Maarten van Zetten en Nick van der Poel maken deel uit van de groep.

De wedstrijd is van start gegaan. Bij de mannen horen de Zeeuwse lopers Tim Pleijte (Vlissingen), Erwin Adan (Koudekerke) en Huub van Noorden ('s-Heer Abtskerke) bij de favorieten. Erwin Harmes uit Middelburg, die vorig jaar won, doet niet mee. Harmes staat morgen aan de start in de Marathon van Enschede.

Bij de vrouwen worden Monica Sanderse uit Vlissingen en Hinke Schokker uit Eastermar (Friesland) vooraan verwacht.

Vanwege het paasweekend is het evenement verschoven van de derde zaterdag in april naar de tweede zaterdag. Gunstig, omdat het evenement een week na de Marathon van Rotterdam en twee weken voor de Marathon van Antwerpen is.

Het heeft ervoor gezorgd dat het aantal voorinschrijvingen het aantal van de top-editie uit 2014 nadert. "Sinds ik voorzitter ben, heb ik de ambitie om richting het maximumaantal van zevenhonderdvijftig lopers te gaan", zegt voorzitter Arnold Boonman in de marathonkrant.

Vandaag doen er bijna zevenhonderd lopers mee.

In de Marathon Zeeuws-Vlaanderen wisselen Terneuzen en Hulst ieder jaar als start- en finishplaats. Dit jaar beginnen de lopers in Terneuzen.

De Marathon Zeeuws-Vlaanderen bestaat sinds 2009. De erelijst van het evenement ziet er zo uit.

Wil je niets missen over de marathon Zeeuws-Vlaanderen? Houd Omroep Zeeland de gaten via radio, televisie en internet. De wedstrijd is vandaag live te volgen op de radio. Ook worden 's middags updates geplaatst op de Facebookpagina Lopen in Zeeland. Je ziet morgen een samenvatting van de wedstrijd in Omroep Zeeland Sport. Maandagavond wordt de wedstrijd nabesproken in De Derde Helft en is ook een sfeerverslag te zien in Evenement van de Week.