GOES treft in HSC'21 directe concurrent in derde periode

GOES-verdediger Jelle Klap (l) in duel met Pieter-Jan Scheerlinck van UNA (foto: Orange Pictures)

Eerder dit seizoen was GOES in Overijssel met 1-3 te sterk voor HSC'21, dat op de tiende plaats in de reguliere stand staat. "Ik vind dat HSC, net als wij, met een plan speelt en de tegenstander het daardoor moeilijk kan maken. Het wordt een spannende wedstrijd", aldus Veenstra.

GOES (zevende in de reguliere stand) barst van het vertrouwen. Van de laatste vijf duels werden er vier gewonnen. Tegen UNA werd afgelopen zondag gelijkgespeeld. "We hebben vertrouwen en er zijn genoeg mogelijkheden om op verschillende manieren te spelen. Dat is fijn."

Derde Divisie B

stand 3e periode 1. GOES 5-13 2. Jong FC Volendam 5-12 3. HSC'21 5-12 4. UNA 5-11 5. OFC 5-10 6. Westlandia 4-9

Veenstra beschikt morgen over de groep waarmee hij de laatste weken veel punten haalde. Alleen de langdurig geblesseerden Daniel Wissel en Rick de Punder ontbreken. "We hebben ook geen schorsingen. Alleen Jarreau Manuhuwa staat op scherp."