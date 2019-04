Nog altijd geen beslissing over munitiestort in Oosterschelde

Munitie op de bodem van de Oosterschelde, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Dat overleg werd gistermiddag gehouden, op aandringen van de gemeente Schouwen-Duiveland. De deelnemers aan dat gesprek waren de overige gemeenten aan de Oosterschelde, de beheerder van het gebied Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, de eigenaar van munitie, en het Nationaal Park Oosterschelde.

'Eerste gesprek'

Rijkswaterstaat en Defensie willen weinig kwijt over wat er is besproken. "Voor ons was dit een eerste gesprek", laat een Defensiewoordvoerder weten. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat de uitkomsten van het gesprek nog uitgewerkt worden en verwacht dat dat nog wel 'enkele weken kan gaan duren'.

Desondanks is wethouder Cees van den Bos van de gemeente Schouwen-Duiveland vooralsnog tevreden. Hij pleit er al langer voor dat de knoop over de munitiestortplaats nu eens doorgehakt moet worden. "Het is tijd om door te pakken en aan de slag te gaan."

10 tot 25 miljoen

Zelf is hij altijd voorstander geweest van het afdekken van het munitiedepot. "Dat kost naar schatting 10 tot 25 miljoen, maar dat mag je volgens mij best overhebben voor een uniek natuurgebied, de landbouw en de visserij en vooral voor de veiligheid van de burgers."

Munitie wordt gedumpt in de Oosterschelde bij Zierikzee, archiefbeelden (foto: Omroep Zeeland)

De munitie ligt al sinds de jaren zestig in de Oosterschelde, in het Gat van Zierikzee. Het gaat om 30 miljoen kilo afgedankte munitie, onder meer landmijnen, mortieren, fosforgranaten en andere explosieven. Explosiegevaar is er niet, blijkt uit onderzoek, maar de lekkage van chemicaliën als fosfor is wel een reëel risico. Als dat gebeurt is dat een natuurramp van formaat en een financiële stop voor de schelpdierkwekers en vissers in de regio.

Verspreiding van eventuele gifstoffen

Van den Bos pleit daarom voor een nieuw onderzoek. "Er is nog onvoldoende duidelijk over hoe snel de corrosie van de oude granaten in de bodemput zich voltrekt en over hoe de verspreiding van eventuele gifstoffen verloopt. Verder moet er ook beter gecommuniceerd worden over de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn. En er moet veel vaker gemonitord worden."

Nu wordt eens in de vier jaar gemeten of er bij de munitiestortplaats giftige stoffen vrijkomen. Dat vindt Van den Bos veel te weinig. "Als het dan mis gaat dan ben je altijd te laat", aldus de wethouder. Daarmee spreekt hij het dagelijks provinciebestuur tegen. Dat schreef eerder in antwoord op vragen over een andere munitiestortplaats, voor de kust van België, dat de munitiestorten nauwlettend in de gaten gehouden worden.

'Spijkers met koppen'

Onlangs bleek uit onderzoek dat uit dat munitiedepot voor de kust van Knokke, met explosieven uit de Eerste Wereldoorlog, TNT is gelekt. Dat nieuws was ook voor Van den Bos extra reden om nu aan te dringen op maatregelen. "Wij zijn hier nu al twintig jaar mee bezig, maar er gebeurt niets. De tijd van onderzoek na onderzoek is voorbij, er moeten spijkers met koppen worden geslagen."

Hoewel hij aandringt op daadkrachtig optreden, kan hij leven met de uitkomst van het gesprek van gisteren, dat er de komende weken naar wordt gekeken. "We wachten al twintig jaar op een oplossing. Dan kunnen die paar weken er ook nog wel bij." Maar hij vind wel dat er binnen een jaar duidelijkheid moet komen over wat er met de munitiestortplaats gedaan wordt. "Dat moet nu echt geen jaren meer duren."

