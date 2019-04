Een lesje koekunde bij de Zeeuwse klassenboer

De ochtend op de boerderij begint met een lesje koekunde van boerin Evelien. De kinderen hangen aan haar lippen, want er valt veel te leren over de koe. "Bijvoorbeeld dat koeien 100 liter per dag drinken en dat een koe wel 1000 kilo kan wegen", legt Dean uit. Hij heeft het enorm naar zijn zin en vindt het aaien van de koeien het leukst. De meeste meisjes vallen als een blok voor de pasgeboren kalfjes. Volgens Becky en vele anderen zijn ze 'echt zo schattig'.

Boerin Evelien laat zien wat een koe eet (foto: Omroep Zeeland)

Boerenorganisatie ZLTO startte in het najaar van 2018 met het oprichten van een groep Klasseboeren in Zeeland om de Zeeuwse basisscholen de mogelijkheid bieden om met hun leerlingen een boerenbedrijf te bezoeken. Want de ZLTO vindt het belangrijk dat kinderen leren waar hun eten vandaan komt. In navolging op boerderij Marinissen, komen er op korte termijn nog vijf Klassenboeren bij.

Cursus belevend leren

De boeren die als Klassenboer aan de slag gaan, moeten zich aansluiten bij het landelijke platform Boerderijeducatie Nederland (een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL) en voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen waardoor scholen veilig en goed onderwijs op de boerderij kunnen volgen. Ze krijgen ook cursussen zoals 'belevend leren' en lespakketten. Ter compensatie voor de onkosten ontvangt het boerenbedrijf een kleine vergoeding.

Op bezoek bij de Klassenboer. (foto: Omroep Zeeland)

"Er komt best wel wat bij kijken", vertelt Evelien Marinissen. "We zijn er allebei wel een hele ochtend mee bezig en de boerderij moet er natuurlijk ook prima uitzien." Maar de familie Marinissen doet het graag. "Als je die lachende kinderen ziet, is het de moeite zeker waard."

Hoge cijfers

De inzet van André en Evelien wordt door de leerlingen van de Wissel in ieder geval gewaardeerd. Als ze een cijfer moeten geven is dat voor de meesten een negen of hoger. Becky geeft zelfs een tien. "Omdat het gewoon heel leuk is," zegt ze beslist.

De leerlingen vermaken zich wel op de boerderij