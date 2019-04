Nieuwe eigenaar wil De Hooizolder voor de sloop behoeden

Volgens Ter Weijde wil het dagelijks bestuur van de gemeente Veere dat er op het terrein van De Hooizolder een groot hotel komt. Ter Weijde heeft naar eigen zeggen De Hooizolder overgenomen om dat doemscenario tegen te houden. De gemeente Veere bevestigt desgevraagd dat er inderdaad een aanvraag ligt om op dit terrein te kunnen bouwen, maar het is nog onduidelijk of het inderdaad om een hotel gaat.

'Goed voor heel Walcheren'

"Ik hoop gewoon dat de gemeente de komende tijd inziet wat voor een instituut De Hooizolder is. Ze moeten straks zien dat wat wij doen goed is voor heel Walcheren en ook voor heel Zeeland", zegt Ter Weijde.

Om die boodschap over te brengen heeft Ter Weijde enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft hij een plek gemaakt waar de ouders van kinderen koffie of thee kunnen drinken, terwijl ze op de kinderen wachten. "Sommige ouders willen toch dat hun kinderen niet op de fiets hier naar toe komen en dat ze gebracht worden. Daarom hebben we dit als oplossing gebracht", vertelt de nieuwe eigenaar.

Rotte appels niet welkom

Ook zijn rotte appels volgens de nieuwe eigenaar niet meer welkom. De Hooizolder moet weer een feestschuur worden, een veilige omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Dus als er mensen zijn die het voor de rest verpesten worden ze er volgens Ter Weijde linea recta door de beveiliging uitgegooid.

Of de nieuwe plannen van Ter Weijde gaan helpen is nog maar de vraag. Binnenkort neemt de gemeente Veere een definitief besluit over de bouwplannen.

