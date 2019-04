Hoek soeverein langs SJC

Karim Bannani zet Hoek op 1-0 tegen SJC (foto: P. Maljaars)

Hoek kreeg vandaag bezoek van SJC uit Noordwijk, de club die op de vijftiende plaats staat en tegen degradatie vecht. Het eerste half uur gebeurde er weinig, maar Hoek te maken met een tegenvaller, want de Belg Rik Impens moest met een hamstringblessure het veld verlaten en voor hem in de plaats kwam Daniel Akindayini. Vier minuten later was het Karim Bannani die de Zeeuws-Vlamingen op voorsprong zette na een splijtende pass van diezelfde Akindayini. Daarmee was ook gelijk de ruststand bekend, want gescoord werd er niet meer.



Drie doelpunten

In de tweede helft kreeg Reguillo Vandepitte vijf minuten na rust een kans, maar zijn schot ging over het doel van SJC. Het was het eerste wapenfeit van Hoek in de tweede helft. een kleine tien minuten later was het Thomas van Renterghem die een kans kreeg en zijn inzet gered zag worden door de keeper. Het was voor SJC de fase waarin het ook wat kansen kreeg maar de bal wilde niet achter doelman Vin Vercouteren. En terwijl SJC beter en beter werd was het Hoek dat scoode via Ruben de Jager uit de omschakeling. Twee minuten later werd het zelfs 3-0 door toedoen van de Nigeriaanse invaller Daniel Akindayini. Terwijl Hoek het rustig aan wilde doen deed de ploeg van oud- profvoetballer Sjaak Polak iets terug. Rick van Dijk zette SJC op 3-1, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Daarmee was de wedstrijd beslist en wint Hoek voor de tweede week op rij.

Scoreverloop

1-0 Bannani (36)

2-0 De Jager (70)

3-0 Akindayini (72)

3-1 Van Dijk (80)

Opstelling Hoek

Vercouteren, Wilson, Van den Bergh, Van Leiden (Mbikulu/78), Bannani, Vandepitte, Impens (Akindayini/32), Constansia, De Jager (De Jonge/75), Doesburg, Van Renterghem