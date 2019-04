Zorgen groter voor De Meeuwen na nederlaag tegen Die Haghe

Selectie De Meeuwen (foto: De Meeuwen)

De situatie is zorgwekkend. De ploeg van trainer Daan Eikenhout is hekkensluiter en heeft met 22 goals (in 22 duels) de minst gescoorde doelpunten. Het aantal tegentreffers staat na vandaag op 64, ook de meeste in de 1e klasse B.

De laatste overwinning is alweer van 2 februari toen BVCB met 1-0 aan de kant werd gezet. De acht duels daarna werden allemaal verloren.

In de eerste helft waren er weinig uitgespeelde kansen. De Meeuwen kwam nog goed weg nadat een bal van de lijn weg gehaald bij het doel van keeper Jesse Kerkhove. Die Haghe zorgde over de hele wedstrijd gezien voor het meeste gevaar, met name uit vrije trappen.

Aarnout Ooijevaar bezorgde Die Haghe, dat tiende stond, de drie punten door twaalf minuten voor tijd het enige doelpunt te scoren.

In de 1e klasse B degradeert één ploeg rechtstreeks. De Meeuwen heeft met nog vier duels te gaan, vier punten achterstand op RVVH. De ploeg uit Ridderkerk heeft ook nog ene inhaalduels tegoed.

Scoreverloop

1-0 Aarnout Ooijevaar (78)

Opstelling De Meeuwen

Jesse Kerkhove, Jordi Hamelink, Vincenzo Lorello, Maas Boogaard, Erwin Huibregtse, Yannick van de Woestijne (Jordan Francke/62), Delano Langezaal, Robin Dek, Gennaro Eikenhout, Menno de Nooijer, Kevin Janse (Yannick Melis/68)