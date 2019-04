Invaller Van der Poel helpt Kloetinge aan zege

Matchwinner Xander van der Poel (Archieffoto) (foto: Ron Quinten)

Hoewel beide ploegen in de eerste helft over en weer kansen kregen leek er voor rust geen doelpunten te vallen. Alleen zorgde een ongelukkige terugspeelbal van debutant Huub Wolters ervoor dat Julien Gret vrij voor het doel kon komen. Gret twijfelde niet en zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer.

In de tweede helft bleef Wolters achter in de kleedkamer terwijl Xander van der Poel zijn plek in nam. Een wissel met effect, want uitgerekend hij schoot een kwartier voor tijd een corner van Ramon Janson binnen.

De treffer van Van der Poel was het startsein van een chaotisch slotkwartier waarin Desailly de Sousa van Poortugaal zijn tweede gele kaart pakte. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd volgde Jeroen de Jonge zijn voorbeeld en pakte ook een rode kaart.

Ondanks de rode kaarten kon Kloetinge nog een laatste slotoffensief plaatsen, via Van der Poel kwam de bal bij Ramon Janson die de winnende treffer binnen kon schieten. In de blessuretijd kreeg Daan Esser nog een directe rode kaart, deze had echter geen invloed meer op de uitslag.

Door de zege loopt Kloetinge twee punten uit op de nummer vier Honselersdijk. Het verschil met de top twee blijft onveranderd.

Scoreverloop:

1-0 Julien Gret (42)

1-1 Xander Van der Poel (75)

1-2 Ramon Janson (90)

Bijz. Desailly de Sousa en Jeroen de Jonge kregen een rode kaart. (2x geel) Daan Esser kreeg een directe rode kaart.

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wolters (Van der Poel/45), Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Daan Esser, Mulder, Van den Dries, Van Vooren, Özgan (Van Vossen/80), Janson