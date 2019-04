Auto's en schutting in vlammen op bij autobrand in Vlissingen (foto: Rob Vermaas)

Aan de Toutenburg in Vlissingen is vanmiddag een auto in brand gevlogen. Een inwoner van Vlissingen was daar aan zijn auto aan het sleutelen. Zijn brandstoftank lekte en toen hij om 13.20 uur zijn auto probeerde te starten hoorde hij een knal. Als snel stond de auto in lichterlaaie. Een buurtbewoner filmde de brand en zette de beelden online.