Amazone Stephanie de Frel tevreden met zesde plaats Grand Prix Special

De Zweedse Malin Wahlkamp-Nilsson kroonde zich zaterdagavond tijdens Zeeland Outdoor International in Nieuw- en Sint Joosland overtuigend tot winnares van de Grand Prix Special. "Het was een zeer goede week", straalde de amazone die een paar dagen eerder ook al eerste werd met haar paard Eddieni. De enige Zeeuwse deelnemer in het huzarenstukje van de zaterdagavond, Stephanie de Frel, eindigde met haar paard Calrieta H op de zesde plaats.