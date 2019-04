Sloop van kolencentrale in Borssele van start gegaan

In november 2015 sloot de kolencentrale haar deuren. Het was een politiek besluit, de kolencentrales waren niet duurzaam genoeg.

Geen kwestie van een sloophamer

Volgens plantmanager Martin Oosterveld duurt de sloop zo lang, omdat het geen kwestie van een sloophamer is. "Als de centrale nou op een kale vlakte had gestaan, was het een ander verhaal geweest. Maar we hebben te maken met de kerncentrale en kantoorgebouwen. Veiligheid staat dus voorop."

Ook de beeldbepalende schoorsteen van de kolencentrale wordt gecontroleerd afgebroken. "Dat gebeurt met een grote kraan met een vergruizer. Stukje bij beetje wordt de schoorsteen afgeknabbeld."

De ontmanteling van de kolencentrale is voorzichtig van start gegaan (foto: Omroep Zeeland)

Over de kolencentrale in Borssele 1973: Borssele krijgt een olie en gasgestookte elektriciteitscentrale 1987: olie maakt te afhankelijk, ombouw naar een kolencentrale jaren '90: CO2 wordt een probleem, kolencentrale gaat biomassa meestoken 2013: er komt een CO2-heffing voor kolencentrales, subsidie voor biomassa verdwijnt 2014: landelijke politiek wil oude kolencentrales sluiten, plan om kolencentrale om te bouwen naar biomassa mislukt 2016: 1 januari 2016 zou de kolencentrale dichtgaan, maar dit gebeurt enkele weken eerder na meerdere zware arbeidsongevallen waarvan één met fatale afloop Bron: epz.nl

Dorpsbewoners en buurtbedrijven zijn ingelicht over de werkzaamheden. Er kan enige overlast zijn van geluid en stof. In 2022 moet het hele terrein omgetoverd zijn tot een groene wei.

Een groot stuk terrein blijft voorlopig leeg

Over de 34 hectare grond die vrijkomt, is gedeeltelijk een invulling gevonden volgens Martin Oosterveld. "De 14 hectare van het kolenterrein wordt omgetoverd tot een zonnepark. Met de 20 hectare die overblijft bij het kerncentraleterrein gebeurt voorlopig niks. Het is bestemd voor klimaatneutrale energieopwekking."

De sloop kan geluids- en stofoverlast veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De ontmanteling van de kolencentrale is een enorm project, waarvoor EPZ diep in de buidel moet tasten. Het slopen en schoonmaken van het terrein kost tientallen miljoenen. Hoeveel de kosten precies zijn, wil EPZ niet zeggen.

Sloopbedrijf Schotte

Sloopbedrijf Schotte uit Nieuwerkerk aan den IJssel voert het werk uit. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontmantelen industriële bouwwerken en installaties.

