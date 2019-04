Kamervragen over gps-diefstallen bij boeren; doet de politie wel genoeg?

Joba van den Berg tijdens een debat in de Tweede Kamer (foto: ANP)

Het gaat om navigatiesystemen die uit trekkers gestolen worden. In Zeeland sloegen de dieven toe in Schoondijke, Oostburg, Aardenburg, IJzendijke en Westdorpe. En net over de grens in Brabant werden ook navigatiesystemen meegenomen uit trekkers in Kruisland en bij Steenbergen.

Wel degelijk zeer serieus

De gestolen gps-systemen kosten tienduizenden euro's en een gedupeerde Zeeuwse boer klaagden eerder dat de politie te weinig doet aan deze diefstallen. In een reactie benadrukte de politie deze zaak wel degelijk zeer serieus te nemen en op zoek te zijn naar getuigen.

Die reactie is ogenschijnlijk niet voldoende voor het Goese CDA-Kamerlid Van den Berg. Zij wil nu samen met collega CDA-Kamerlid Chris van Dam van de minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, weten wat er aan dit probleem gedaan wordt.

Eerder wees de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) de boeren nog op hun eigen verantwoordelijkheid. Volgens de belangenorganisatie voor boeren en tuinders wordt het de dieven nu te makkelijk gemaakt.

Afgelegen landbouwgrond

Ze kunnen van een kilometer afstand zien of een trekker zo'n gps-systeem aan boord heeft. Doordat de trekkers vaak onbeheerd achtergelaten worden op afgelegen landbouwgrond, kunnen ze bovendien ongestoord hun gang gaan.

Een John Deere. (foto: Adrie Gideonse)

Het advies van de ZLTO aan boeren is om hun landbouwwerktuigen te stallen in schuren en loodsen en die op slot te doen. De organisatie pleit al langer voor een betere beveiliging van boerenbedrijven.

