Duiveland eerste Zeeuwse kampioen in amateurvoetbal

Dat Duiveland kampioen is geworden, is geen verrassing. De club verloor dit seizoen alleen van FC De Westhoek en maakt vooral indruk door veel te scoren. Met Joran Maliepaard en Ronald Zwager heeft Duiveland twee veel scorende spitsen in de ploeg.

Maliepaard scoorde tegen SKNWK beide treffers en bracht zijn totaal in de competitie op 42 treffers. Daarnaast scoorde Duiveland in vier duels dit seizoen tien of meer doelpunten. Dat gebeurde tegen Rillandia (0-10), Brouwershaven (10-0 en 0-12), Vosmeer (12-0).

Duiveland is dan ook de meest scorende ploeg in het Zeeuwse amateurvoetbal.

4e klasse B zaterdag

stand 1. Duiveland 20-57 119-11 (+108) 2. Vrederust 20-44 62-21 (+41) 3. FC De Westhoek 21-43 64-30 (+34) 4. SPS 19-33 39-31 (+8) 5. VVC'68 21-33 54-33 (+21)

Een seizoen na de degradatie uit de 3e klasse keert Duiveland weer terug naar dat niveau.