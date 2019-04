Schip mag Westerschelde niet op omdat niemand aan boord Nederlands of Engels spreekt

Schip mag de Westerschelde niet op omdat er niemand aan boord Nederlands of Engels spreekt (foto: Gebiedsagent Martin)

Uit veiligheidsoverwegingen moet er altijd iemand aan boord zijn die één van deze talen machtig is, om te kunnen communiceren met andere schepen. Dat was hier volgens de politie niet het geval, dus mocht de tanker niet de Westerschelde op.

Bemanningslid onderweg

Volgens de politie is een bemanningslid onderweg naar het schip die wél een van de twee talen machtig is. Met dat bemanningslid aan boord mag het schip weer verder varen.

De Westerschelde geldt officieel als binnenwater, omdat het een rivierarm is. En normaal gesproken is in zulke binnenwateren Duits ook toegestaan als voertaal, maar hier niet. De reden voor die uitzonderingspositie is dat er op de Westerschelde veel zeeschepen van en naar de haven van Antwerpen varen en in het internationale maritieme verkeer geldt het Engels als voertaal.

Babylonische spraakverwarringen

Sinds 2011 is het verplicht om iemand aan boord te hebben die Nederlands of Engels kan. Die regel werd destijds ingevoerd omdat het risico op ongelukken door Babylonische spraakverwarringen met de vaak Oost-Europese bemanning van riviercruiseschepen te groot werd geacht.

Lees ook: