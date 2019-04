Salar Azimi kampioen met Patro Eisden

Salar Azimi (foto: Omroep Zeeland)

In oktober nam Azimi het noodlijdende Patro Eisden over. Daarmee voorkwam hij een faillissement van de club uit Maasmechelen.

Kampioenschap

Sinds Azimi aan het roer staat gaat het sportief gezien voor de wind met de club. Patro Eisden heeft al 24 duels niet verloren. Die goede reeks werd bekroond met het kampioenschap.

Salar en zijn broer Sasan Azimi zijn geboren in Iran en kwamen in 1995 met hun ouders naar Nederland. Salar volgde een opleiding in bedrijfsmanagement en accountancy en begon in 2005 met zijn spaargeld en een studentenlening een goedlopende gsm-winkel in Sluis. Dit stelde hem in staat te investeren in telecomzaken, horeca en vastgoed. Sasan stapte ook in het imperium en zo maakten ze fortuin. In 2015 kochten ze het vervallen conferentieoord De Elderschans en toverden dat om tot een prijzenwinnend all-inclusive hotel. De Azimi's staan bekend om hun extravagante levensstijl. Ze bewonen het kasteel in Aardenburg en rijden in Lamborghini's.

Patro Eisden was in het verleden een profclub. De Limburgse club speelde begin jaren zestig in de Eerste Klasse, het hoogste niveau in België. Dat duurde maar een jaar. Daarna speelde de club steeds in de Tweede, Derde of Vierde Klasse.

Profclub

Sinds 2016 is Patro Eisden een amateurclub. Azimi wil met de club terugkeren naar het profvoetbal.

