Kou lijden voor een foto, en met laarzen de wei in

Het koor A58 treedt binnenkort op met Nederlandstalige liedjes, met als thema 'mijn vlakke land'. Zestien Nederlandstalige liedjes geven uitdrukking aan het gevoel ergens wortels te hebben, thuis zijn en verbonden zijn met de omgeving, de natuur, en de mensen die er wonen. "Daar zochten we een echt Hollands decor bij voor een promotiefoto", zegt Linda Hofland van het koor. "En wat is er Hollandser dan een wei vol koeien?"

Hoge hakken kan echt niet

Het maken van de foto's had wel wat voeten in de aarde. "Onze koeien komen al vaker buiten", zegt boer Wilco Verhage. "Dus dat is het probleem niet. Ze zijn erg nieuwsgierig en vinden het leuk dat er wat gebeurt." Maar voor de dames van het koor waren laarzen verplicht. "Met je hoge hakken de wei in, kan echt niet", zegt Linda Hofland. "Dus nu maar regenlaarzen onder de rok. Want voor je het weet, stap je ergens in."

De concerten van het koor zijn bij te wonen op zaterdagavond 18 mei in Oost-Souburg en zondagmiddag 19 mei in theaterzaal Kloosterhof in Hoogerheide. Het koor A58 betaat uit zo'n 55 zangers en zangeressen uit Zeeland en West-Brabant. Het koor heeft een breed repertoire: Van 'Shaffy' tot 'Sondheim', van 'Brel' tot Blaha'.

Reportage fotoshoot koor A58