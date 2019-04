Vlissingen verzuimt om in te lopen op concurrentie

Vlissingen-trainer Johan Schouten (foto: Paul ten Hacken)

Spelbeeld

In een gezapige eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd. De thuisploeg was vooral gevaarlijk met veel lopende mensen in de diepte en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. De bal werd achter de Vlissingse defensie gelegd en de voorzet werd binnen gewerkt door Richard Hannon. In het restant van het eerste bedrijf ging de Walcherse formatie op zoek naar de gelijkmaker, maar tot echt grote kansen leidde dit niet.

In het tweede bedrijf een beter Vlissingen. De bezoekers hadden een veldoverwicht en kregen via Menancio Weeda een ultieme kans om op gelijke hoogte te komen. Weeda verscheen alleen voor de Limburgse doelman, maar verzuimde de kans te benutten. In de laatste fase van de wedstrijd drukte Vlissingen de thuisploeg ver terug, maar tot grote kansen kwamen de gasten niet meer. In de absolute slotfase gooide Meerssen het duel op slot en zorgde Agit Sahin voor de 2-0 eindstand.

Ranglijst

Vlissingen had goede zaken kunnen doen, gezien de uitslagen op de andere velden. De concurrenten IFC, RKAVV en Leonidas lieten allen punten liggen.

Scoreverloop

1-0 Hannon (25)

2-0 Sahin (90)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Van den Hemel (El Kaddouri/84), Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker, Renzo Roemeratoe, Gooding, Krezo, Weeda (Goossens/81), Pattinama, Martien (Wolff/46)