Uitslagen amateurvoetbal 14 april

GOES is door een eenvoudige overwinning op HSC'21 nog steeds volop in de race om de derde periodetitel. De ploeg van Rogier Veenstra won met 5-1 dankzij doelpunten van Mart de Kroo, Hiep Nguyen, Steve Schalkwijk en Erwin Franse (2x). Invaller Jesse Bank maakte nog een eigen doelpunt. Door de zege blijft GOES favoriet voor de periodetitel. De voorsprong op UNA bedraagt twee punten.