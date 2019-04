Katholieken Koewacht wandelen de grens over tijdens unieke processie

De grens tussen België en Nederland loopt dwars door Koewacht heen en aan beide kanten van die grens staat een kerk. Het Vlaamse bisdom heeft echter besloten om de kerk op Belgisch grondgebied te sluiten, waardoor alleen die aan de Nederlandse kant overblijft in het dorp. De relikwieën uit de gesloten kerk zijn daarom verhuisd tijdens een processie.

Vingernagel uit het jaar nul

Het belangrijkste relikwie is een steen van waarschijnlijk zo'n tweeduizend jaar oud. De steen zou resten bevatten van Philippus en Jacobus, twee apostelen van Jezus naar wie beide kerken in Koewacht vernoemd zijn. Om wat voor resten het precies gaat is niet bekend, het zou mogelijk om een stukje bot of een vingernagel kunnen gaan.

Twee kerken door dodendraad Er waren niet altijd al twee kerken in Koewacht. Tot de Eerste Wereldoorlog ging het hele dorp naar de kerk in het Belgische deel. Maar tijdens die oorlog werd Koewacht in tweeën gedeeld door de dodendraad. Katholieken aan de Nederlandse kant van de grens konden hun kerk niet meer bereiken en zo kwam er ook daar een kerkgebouw.

Vanochtend begonnen de gelovigen met een laatste dienst in de gesloten Belgische kerk. Daarna maakten ze met de relikwieën een wandeling van 300 meter naar de andere kerk in het buurland, alwaar de dienst verder ging.

De relikwieën zijn officieel overhandigt aan de Nederlandse kerkgangers. De steen met restanten van de apostelen heeft een speciaal plaatsje gekregen in het altaar van de kerk in Nederlands Koewacht.

Radioverslag van de processie

De inmiddels gesloten kerk in het Belgische deel van Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: