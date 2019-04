Zeeuwse fruittelers opgelucht; 'Schade door nachtvorst valt mee'

Fruitteler in Haamstede probeert met open vuur zijn boomgaard te beschermen tegen nachtvorst (foto: Robert Fonteijne uit Haamstede)

Het waren wel spannende nachten afgelopen weekend. Want door het warme weer van de afgelopen weken staan de appels, peren, pruimen en kersen op veel plaatsen al in volle bloei, maar voor zowel de nacht van vrijdag op zaterdag als de nacht van zaterdag op zondag werd nachtvorst afgegeven. De vorming van ijskristallen in knoppen en bloeiende bloesem zou funest zijn voor de fruitoogst.

'Niet koud genoeg voor grootschalige vorstschade'

Hier in Zeeland bleek het afgelopen weekend met die nachtvorst wel mee te vallen. "Er waren wel wat plekken waar het even een paar graden onder nul was, maar het was niet koud genoeg voor grootschalige vorstschade", aldus Van 't Westeinde. En de komende weken gaat de temperatuur juist weer omhoog, is de verwachting.

Fruitteler in Haamstede stookt vuurtjes in de boomgaard om bloesems te beschermen tegen nachtvorst (foto: Robert Fonteijne uit Haamstede)

Sowieso hadden de Zeeuwse fruittelers hun voorzorgsmaatregelen genomen. De één stak vuurtjes aan in de boomgaard, de ander beregende de bloesem, zodat er een beschermend ijslaagje gevormd wordt en Van 't Westeinde gebruikt zelf een zeewierextract om zijn boomgaard te beschermen.

'Een soort anti-vries'

"Daar zit onder mee ureum in en dat verlaagt het vriespunt, eigenlijk is het een soort anti-vries", legt de fruitteler uit. "Daardoor krijg je minder snel ijskristallen, want het zijn die kristallen die de knoppen en de bloesem beschadigen." Hij teelt zelf appels en peren in Nisse.

De schrik zit er bij de fruittelers nog goed in van de lente van 2017. De schade door nachtvorst was toen bij de Zeeuwse fruittelers historisch groot. Alleen de vorstschade van 1991 was volgens Van 't Westeinde vergelijkbaar. "Dat wil ik echt nooit meer meemaken."

'Als een vlammenwerper'

Hele boomgaarden werden bruin achtergelaten door de vorstschade. "Het lijkt wel alsof er een vlammenwerper door de boomgaard is gegaan", zo omschreef Van 't Westeinde het destijds. Van de totale Zeeuwse fruitoogst is toen 30 tot 50 procent verloren gegaan.

Rinus van 't Westeinde is woordvoerder namens de Zeeuwse fruittelers (foto: Omroep Zeeland)

Door opwarming is de afgelopen decennia de kans op nachtvorst in deze periode afgenomen, maar de kans of vorstschade nam daardoor gek genoeg juist toe. Want door het relatief warmere weer zijn de fruitbomen steeds vroeger gaan bloeien, waardoor een late nachtvorst meer schade aanricht. Dat blijkt uit onderzoek.

Kans op vorstschade neemt toe

De de onderzoeksgroep Bomen & Fruit van Wageningen Plant Research aan de universiteit van Wageningen heeft de bloeiwaarnemingen van de afgelopen 120 jaar op een rij gezet. Daaruit blijkt dat de kans op vorstschade in jaren met een warme maart en april sterk toeneemt. En het is in de loop der decennia steeds vaker warm in deze periode.

