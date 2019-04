Treinen rijden weer; werk in Goes goed verlopen

Spoordek wordt geplaatst in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Volgens René Vegter van ProRail is het werk goed verlopen. "Er moest ontzettend veel gebeuren, maar het is goed gegaan. De eerste plaat is zaterdagochtend met een beetje vertraging op zijn plek gehesen, maar de tweede plaat lag er sneller dan voorzien", zegt Vegter.

De spoortunnel, of onderdoorgang, aan de Van Hertumweg is nog niet klaar. De onderkant van de tunnel moet nog gebouwd worden. Het is de bedoeling dat de tunnel begin 2020 klaar is.

Fantastische prestatie

De werkzaamheden van afgelopen weekend waren via een webcam te volgen. Piet Corbijn heeft lange tijd gekeken. "Het is een fantastische prestatie als je ziet wat daar gepresteerd is. Geweldig." Corbijn vertelde er vanmorgen over als Vroege Beller bij Remco van Schellen. "Ik ben er ook een keer heen gereden met de scooter, maar heb vooral via de webcam gekeken."

René Vegter van ProRail over het werk van afgelopen weekend in Goes.

