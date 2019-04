Bekende en onbekende winnaars Kunstbende Zeeland

Foto van de Kunstbende in 2016 (foto: Omroep Zeeland)

De jongste winnaar is Raisa Brand uit Philippine. De 14-jarige Brand won in de categorie Fashion. Er deden ook redelijk bekende artiesten mee aan de Kunstbende. Zo won DJ Nikki, Danique Slootweg uit Kloetinge, de prijs voor beste DJ. Zij draaide al onder meer op Klomppop, City of Dance en het Bevrijdingsfestival.

Supermarkt Kats

De categorie Theater werd gewonnen door Dimitri Nijsse uit Kats. Ook hij is al enigszins bekend bij het publiek. Niet door optredens in het theater, maar wel door zijn inzet voor de kleine supermarkt in Kats. Nijsse hoopt dat Kats door het winkeltje weer levendig wordt.

Andere winnaars

De andere winnaars zijn Annick Daniëls in de categorie Expo. Josephine Scholte de Jong in de categorie Taal. Wahine Wisse won de eerste prijs in de categorie Film & Animatie. Rowan van den Boomen en Tommy Heeffer wonnen in de categorie Dans en Marith van Beek in de categorie Muziek.