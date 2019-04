Ploegen van land zaait verdeeldheid onder boeren

"Sinds ik niet meer ploeg is de grond beter geworden. De structuur is beter en er zitten meer wormen in, die gangetjes graven voor betere afwatering", aldus de boer. Vijf jaar geleden besloot hij de ploeg te laten staan. Normaal ploegt een boer om de grond losser te maken en om restanten na het oogsten om te draaien zodat het als mest kan dienen. "Ik mis het ploegen niet. Het scheelt ook nog eens tijd en brandstof."

Carbon Farming

Roel Clement van boerenvereniging ZLTO ziet dit soort initiatieven graag. Met geld van de Provincie Zeeland informeert hij boeren over het zogenoemde 'Carbon Farming'. Door niet te ploegen houdt de bodem volgens hem beter koolstof vast. "Dat is voor twee dingen belangrijk. Boeren kunnen als enige koolstof opslaan dat door bedrijven wordt uitgestoten. Zo helpen we het milieu een handje."

Clement: "Aan de andere kant, door koolstof op te slaan in de grond, wordt de kwaliteit van de grond beter. En dat is weer goed om gewapend te zijn tegen klimaatverandering."

Toch zijn nog niet alle boeren even enthousiast. De boer en de ploeg zijn al eeuwen met elkaar verbonden. Voorstanders van ploegen vinden juist dat die methode de grond versterkt. Dus verwacht Clement ook niet dat de ploeg uit het Zeeuwse landbouwbeeld verdwijnt.

'Gewend om te ploegen'

"Boeren zijn eraan gewend om te ploegen, zaaien en oogsten. Dat verander je niet zomaar, maar we verwachten wel dat in de toekomst meer boeren de ploeg laten staan. Daarvoor moeten we nog wel kijken of we die boeren financieel kunnen ondersteunen. Want het kost ook wel wat om deze stap te maken."

Zo betekent niet ploegen dat er geen grondbewerking plaatsvindt en dat er dus andere maatregelen nodig zijn om de grond te bewerken. Ook kan er bij het opslaan van koolstof meer compost of andere organische stof worden aangebracht op het land. Dat kost meer geld.