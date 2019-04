Danny Vera in de Top 40. Deze Zeeuwen gingen hem voor:

Danny Vera staat met Rollercoaster in de Nederlandse Top 40. Voor de zanger uit Middelburg, die zijn muziekcarrière in 1999 begon, is het zijn eerste hit in de belangrijkste hitlijst van Nederland. Vera is niet de eerste Zeeuw in de Top 40, maar heel talrijk zijn we ook weer niet vertegenwoordigd in de lijst der lijsten.

BLØF - Liefs uit Londen

Het zal niemand verbazen dat BLØF onder Zeeuwse bands met noteringen in de Top 40 hofleverancier is. In 1998 kwam Liefs uit Londen tot de dertiende plaats in de Top 40. Daarna volgden grote hits als Aan de Kust, Holiday in Spain (met de Counting Crows) en vooral Zoutelande. Die laatste bereikte in 2017 de nummer 1-positie en bleef daar tien weken staan. Ook Holiday in Spain stond vijf weken bovenaan. 39 nummers van BLØF hebben een notering in de Top 40 behaald.

Racoon - Love you more

Ook de tweede band zal weinig monden doen openvallen, al duurde het even eer Racoon een hit scoorde in de Top 40. Love you more kwam in 2005 tot de derde positie in de hitlijst. Daarna volgden nog twaalf nummers die de Top 40 haalden, waarvan No Mercy net als Love you more tot de derde plek kwam, de hoogste notering van een nummer van Racoon.

2 Unlimited - Wanna get up

Langzaam maar zeker komen we bij de verrassingen. 2 Unlimited hoort daar niet echt bij, al is de houseband bekender uit de periode dat zangeres Marjon van Iwaarden uit Goes er niet aan verbonden was. Begin jaren negentig scoorde 2 Unlimited drie nummer 1-hits in de Top 40, met Ray en Anita. Nadat zij de band in 1996 verlieten, kwam er een doorstart met Romy van Ooijen en Marjon van Iwaarden. Edge of Heaven en Wanna get up haalden de Top 40. Laatstgenoemde was het grootste succes met een tiende plaats.

Destine - Stars

Destine? Komen die niet uit Tilburg? Jazeker, maar twee van de vijf bandleden die Zeeuws zijn, vinden wij ruim voldoende voor een notering in ons overzicht. Gitarist Hubrecht Eversdijk en toetsenist Laurens Troost scoorden met Destine twee hits. Stars stond in 2009 zes weken in de Top 40, Stay kwam in de zomer van 2011 de Top 40 binnen en bleef vier weken in de lijst. Destine ging in 2015 uit elkaar. Eversdijk en Troost spelen nu samen in de coverband The Dirty Daddies.

Dragonfly - Celestial Dreams

Kenners zullen Dragonfly zeker kennen. De Zeeuwse psychedelische rockband bestond van 1967 tot en met 1969, maar speelde wel in het voorprogramma van Pink Floyd in Vlissingen. In 1968 bereikte Celestial Dreams van Dragonfly de Top 40. Gitarist Rudy de Queljoe scoorde later nog diverse hits met de Molukse band Massada, waarvan het door hem gecomponeerde Sajang É de toppositie bereikte.

Ruth Jacott - Leun op mij

Niet direct boze mails sturen. Ruth Jacott is natuurlijk geen Zeeuwse. Dat weten we ook wel. Maar bovenstaand nummer, Leun op mij, is gecomponeerd door niemand minder dan Paskal Jakobsen. Leun op mij kwam in 1999 tot de elfde plaats in de Top 40. Paskal Jakobsen verdient nog een vermelding. Hij scoorde in 2015 een hit met Miss Montreal. Ik zoek alleen mezelf stond acht weken in de Top 40 met de twintigste plaats als hoogste positie.

Soulvation - Summer in the City

Toetsenist Jeroen Rietbergen uit West-Souburg scoorde begin deze eeuw drie hits met Ronald Molendijk. Samen vormden ze de danceact Soulvation. Summer In The City (2002), Reset Your Brain (2003) en I Wanna Be WIth You (2006) bereikten de lijst der lijsten.

