De goedkoopste straat van Nederland vind je in Zeeland en het is...

De Tholensstraat in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

Maar zelfs in de goedkoopste straat van Nederland, zijn de huizenprijzen omhoog gegaan. Een jaar eerder kostte een woning in de Tholensstraat gemiddeld nog 80.000 euro, 10.000 euro minder dan nu. Dat heeft het technologiebedrijf Calcasa uitgezocht. Het bedrijf is gespecialiseerd in de statistische analyse van onroerend goed.

Meer dan een miljoen euro verschil

Tussen de goedkoopste en de duurste straat in Zeeland, zit dus ruim een miljoen euro verschil. Van de 26 koopwoningen in de Reigerlaan, zijn er veertien meer dan een miljoen euro waard. Toch haalt de Reigerlaan het bij lange na niet bij de duurste straat van Nederland. In de Konijnenlaan in Wassenaar is een woning gemiddeld 2,5 miljoen euro waard.