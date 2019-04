Rallycoureur Adwin Hoondert positief na eerste dagen Morocco Desert Challenge

Hoondert Rally Team tijdens de tweede etappe van de Marocco Desert Challenge (foto: Rally Maniacs)

"Op een kleine lekkage na is het prima verlopen", postte Hoondert Rally Team na rit twee vannacht op Facebook. "Niet ontevreden over de eerste twee dagen."

Kamelen

Tijdens de tweede racedag eindigde Hoondert over ruim 400 kilometer na ruim vijf uur op de negentiende plaats, bij de openingsrit nog als dertigste. De mannen hadden toen pech. Een aan flarden gereden achterband moest in het zicht van de finish worden verwisseld, nadat ze meerdere kamelen hadden verjaagd van de paden. Toch sprak het team, dat met een nieuwe navigator werkt, van een mooie eerste dag.

In totaal racen 31 trucks door de Marokkaanse woestijn. Roeland Voerman gaat aan kop. Eerder liet Adwin Hoondert weten te hopen op een eindklassering bij de beste vijftien trucks.

3000 kilometer

De deelnemers moeten in totaal 3000 kilometer overbruggen. Zaterdag 20 april is de laatste rit, met de finish in Saïdia in Noord-Marokko.

Voor Hoondert is deze elfde editie van de Morocco Desert Challenge zijn debuut. Eerder deed hij al vier keer mee aan de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Vorig jaar debuteerde hij in de Africa Eco Race.