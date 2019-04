Morgen D-day voor Zeeuwse vissers: 'We worden kapot gemaakt!'

Voorman en visser Cas Caljouw is klip en klaar. "Morgen wordt het waarschijnlijk weggestemd en dan is het voorbij. Het einde van deze schitterende mooie visserij waar alle vissers die het gebruiken heel veel toekomst in hebben gezien. Het wordt gewoon onderuitgehaald en kapot gemaakt!" Om ongeveer 14.00 uur wordt er morgenmiddag gestemd in Straatsburg.

