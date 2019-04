Waiting Game brengt de nieuwe YSA naar buiten

Heb je al weer een drang om naar Zeeland te komen?

"Ik ga af en toe in het weekend het strand op zoeken. Ik mis het wel hoor. Ik ben het wel erg gaan waarderen sinds ik niet meer in Zeeland woon: in de zomer, met al m'n vrienden op het strand. Daar heb ik lange avonden doorgebracht."

Je bent begonnen als singer-songwriter, maar nu klink je heel anders.

"Ja, ik ben echt geswitched. Ik zit nu in m'n derde jaar van de rockacademie in Tilburg. Daar heb ik producers leren kennen die elektronische muziek maken en daar ben ik helemaal verliefd op geworden. Samen zijn we songs gaan maken en heb ik m'n eigen sound gezocht."

De vorige singles waren reggae-achtige popliedjes, hoe klinkt Waiting Game?

"Nu is het allemaal wat duisterder. Ik schreef positieve liedjes, want ik ben een vrolijk persoon. Ik heb zelf veel emoties, soms zit ik in een diep dal en juist dan vind ik het fijn om muziek te maken. Op deze plaat wilde ik de negatieve emoties eruit gooien."

Je hebt al meerdere keren op de landelijke zenders gespeeld. Mik je met Waiting Game op een doorbraak?

"Deze plaat heb ik gebruikt om de nieuwe YSA naar buiten te brengen. Het is de nieuwe single van de komende EP. Dus het is niet per se mijn doel, maar het zou supertof meegenomen zijn. Maar nu wil ik laten zien: 'hé jo, dit ben ik!'. "

Wat zijn je verder plannen?

"Er komen vier losse singles en uiteindelijk maken we daar een EP van. Ik wil veel van me laten horen. Het gaat over mijn ontwikkeling die ik zelf meemaak en al m'n strubbels wil ik delen. Ik ben nu al bezig met de tweede EP. Die komt er volgend jaar aan."

Ben je binnenkort ook live te zien?

"Ja, ik heb een live band waar ik nu een jaar mee speel, en die stáát nu wel. Op 24 mei staan we op Klomppop in Ovezande en we hebben ons aangemeld voor de Popronde. Dat zou betekenen dat we echt veel gaan spelen."

YSA vertelt over de nieuwe richting die ze is ingeslagen met Waiting Game