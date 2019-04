Joyrider zonder rijbewijs en onder invloed van drugs vlucht voor politie

Politieauto (archief) (foto: ANP)

Rond 1.00 uur vannacht gaven agenten de auto een stopteken op de Kattendijksedijk. De bestuurder reed gewoon door, waarna agenten de achtervolging inzetten. De bestuurder verhoogde zijn snelheid en reed al slingerend verder.

Auto begon te roken

Op de Laan der Verenigde Naties in Goes reed de auto met hoge snelheid over verkeersdrempels, waardoor de auto begon te roken. Uiteindelijk stopte de auto in de Calsstraat. De bestuurder en de twee passagiers werden aangehouden. De passagiers mochten na verhoor weer naar huis.

De bestuurder bleek niet alleen geen rijbewijs te hebben en onder invloed te zijn, hij had ook de auto zonder toestemming meegenomen. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan van joyriding. De 21-jarige bestuurder is maandagmiddag vrijgelaten.