Hoogste alarmfase voor natuurbranden

De Veiligheidsregio waarschuwt voor natuurbranden (foto: HV Zeeland)

Officieel heeft de VRZ het gevaar voor natuurbranden verhoogd naar Fase 2. In alle Zeeuwse bossen, duinen en overige natuurgebieden geldt een stookverbod: vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan. Verleende ontheffingen voor stookverboden zijn niet meer geldig. Roken en parkeren in hoog gras wordt afgeraden.

De meest kwetsbare brandrisicogebieden in Zeeland zijn: Kop van Schouwen, Schotsman, Manteling Walcheren, Axelsche Bos en Waterwingebied Sint Jansteen.

Bezoekers van natuurgebieden worden onder meer gevraagd goed op te letten op verdachte situaties en in of dichtbij natuurgebieden altijd blusmiddelen bij de hand te hebben, zoals een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water. En sigarettenpeuken zomaar weggooien of glas laten liggen in de natuur is ook iets waar de VRZ voor waarschuwt.

Meetstation

Hoe droog het in Zeeland is en welke code daar aan verbonden wordt, houdt een meetstation in de duinen van Burgh-Haamstede bij. Aan de hand van die droogte-index bepaalt de brandweer welke (extra) maatregelen er genomen moeten worden bij brand in de natuur. Op de website van Natuurbrandrisico wordt bijgehouden welke code voor welke provincie van kracht is.

Geen kleuren meer

Tot vorig jaar werd er nog gebruik gemaakt van een kleurensysteem om het gevaar van bosbranden aan te geven. Groen en geel zijn nu samen fase 1, oranje en rood zijn nu fase 2.

