Drugstest automobilisten jaagt Zeeuwse politiecijfers omhoog

speekseltest om drugsgebruik in het verkeer op te sporen (foto: Omroep Zeeland)

Bij een speekseltest wordt gecontroleerd of automobilisten met hard- of softdrugs achter het stuur zitten. Toen er nog alleen op alcohol werd getest (in de jaren voor 2018) was er sprake van een daling van het aantal rijders onder invloed. Volgens de politie is er niet zozeer sprake van een toename van het aantal weggebruikers onder invloed, maar wordt een tot nog toe verborgen probleem - stoned achter het stuur kruipen - zichtbaar gemaakt.

Grootste toename in Goes

Bij een voorlopige tussenstand, eind vorig jaar, bleek dat ruim de helft van de bestuurders die op drugs zijn betrapt, softdrugs hadden gebruikt. Van de overige registraties bleek een deel harddrugs gebruikt te hebben en de anderen een combinatie van hard- en softdrugs.

De grootste toename is in Goes, die daarmee ook op de eerste plaats van de Zeeuwse ranglijst belandt.