Ongeluk Deltaweg levert files op

Bij het ongeluk zijn zeker twee auto's betrokken. (foto: Provicom)

Het verkeer werd een paar uur omgeleid wordt via de parallelweg, omdat de hoofdrijbaan in beide richtingen was afgesloten. Rond zeven uur waren de problemen voorbij en kon weer van de hoofdrijbaan gebruik worden gemaakt.

Gewonde

Bij de botsing waren drie auto's betrokken, waarvan er één in de bosjes tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg terecht kwam. Zeker één persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders bleven twee bestuurders ongedeerd.