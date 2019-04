Van Goethem over rol als knecht: 'Enige manier om op het hoogste niveau te kunnen acteren'

Keuze snel gemaakt

Wielervolgers leerden Van Goethem (27) de afgelopen jaren kennen als een aanvallende renner, die zo vaak deel uitmaakte van een kopgroep dat het hem de bijnaam 'Breakaway Brian' opleverde. Ook bij zijn nieuwe World Tour-ploeg Lotto-Soudal mag hij zo nu en dan zijn kans wagen in de vroege vlucht, maar hij is toch vooral knecht voor de kopmannen van de ploeg. "Natuurlijk is het veel leuker om zelf te winnen", zegt Van Goethem er over. "Maar als je tot de conclusie komt dat je niet getalenteerd genoeg bent, of andere kwaliteiten hebt dan de echte toppers moet je voor jezelf een keuze maken. Wil ik voor mezelf blijven rijden en dan misschien op een lager niveau of wil ik op het hoogste niveau gaan acteren en dan in dienst van. En in mijn geval was die keuze snel gemaakt."

Marlon Roels (links) van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen en Martin de Kroo van Zeeland Outdoor International (foto: Omroep Zeeland)

Marathon Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland Outdoor International

In de dertiende aflevering van De Derde Helft wordt ook gesproken over twee grote Zeeuwse sportevenementen die afgelopen weekend plaatsvonden. Marlon Roels is te gast als oprichter én deelnemer van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen en Martin de Kroo uit Nieuw- en Sint Joosland vertelt over één van de vele paardensportevenementen die hij organiseert. Zeeland Outdoor International trekt dressuurruiters van over de hele wereld naar Zeeland.

Mike de Kraker van BC Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

BC Vlissingen

De vierde gast aan tafel bij presentator Jan-Jaap Corré is basketballer Mike de Kraker van BC Vlissingen. Die club degradeerde afgelopen seizoen uit de landelijke eerste divisie, maar wil graag zo snel mogelijk terugkeren op dat niveau. De Kraker is naast speler van het eerste herenteam ook bestuurslid en jeugdtrainer bij BC Vlissingen.

Televisie

De Derde Helft wordt iedere maandag op televisie uitgezonden bij Omroep Zeeland om 17.15 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald.