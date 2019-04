Problemen voor winkels Miller & Monroe, maar Zeeuwse vestigingen blijven voorlopig open

Winkelconcern Vidrea Retail heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf is de uitbater van mode- en lifestylewinkelketen Miller & Monroe, dat 72 vestigingen heeft in Nederland en 160 in Duitsland. In Zeeland heeft Miller & Monroe winkels in Goes, Vlissingen, Terneuzen, Hulst en Sluis. In totaal werken er 550 mensen bij Vidrea.