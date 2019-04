OM eist tot drieënhalf jaar in hoger beroep voor schietpartij Terneuzen

Een woning in de Goudenregenstraat in Terneuzen werd beschoten. (foto: HV Zeeland)

De eisen waren ongeveer gelijk aan de eisen in de rechtbank in Middelburg.

Tegen een 33-jarige man uit Terneuzen werd drieënhalf jaar cel geëist. Bij de eerdere veroordeling in de rechtbank van Middelburg kreeg de man ook al drieënhalf jaar celstraf.

Niet onomstotelijk bewezen

Tegen een man uit Zelzate werd twee jaar cel geëist. De 20-jarige kreeg vorige keer nog drieënhalf jaar celstraf opgelegd door de rechtbank, maar omdat er volgens de advocaat-generaal niet onomstotelijk bewezen kan worden dat hij ook daadwerkelijk heeft geschoten, valt de eis lager uit dan de eerdere veroordeling.

De 46-jarige man uit Capelle aan de IJssel kreeg een eis van 20 maanden, vijf maanden meer dan de vorige eis. Hij werd toen door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken.

Waar gaat het om in deze zaak uit 2017? Vooraf aan de schietpartij in Terneuzen op 9 september 2017 zou een vechtpartij in Hulst hebben plaatsgevonden. De vier verdachten zouden na het gevecht met wapens naar het huis van de andere vechter zijn gegaan. Toen ze voor zijn huis in de Goudenregenstraat stonden en met wapens dreigden, riep het slachtoffer naar eigen zeggen: "Schiet dan!" Volgens het slachtoffer werd er drie of vier keer op hem geschoten. Er raakte niemand gewond. Drie van de vier verdachten zijn de dag van de schietpartij gearresteerd. De eerste twee werden aangehouden na een achtervolging waarbij door de politie waarschuwingsschoten zijn gelost. De derde verdachte werd later die dag opgepakt in Terneuzen. De vierde man is later aangehouden. Het doelwit van de schietpartij werd door de politierechter veroordeeld voor de vechtpartij in Hulst.

De mannen uit Terneuzen en Zelzate gingen in hoger beroep tegen hun straffen. Tegen een derde verdachte, een 46-jarige man uit Capelle aan den IJssel, ging het OM zelf in hoger beroep. De rechtbank achtte vorig jaar niet bewezen dat hij bij de schietpartij in Terneuzen aanwezig was, dus werd hij vrijgesproken.

Een vierde verdachte, een 34-jarige man uit Terneuzen, ging niet in hoger beroep. Hij kreeg in april vorig jaar zes maanden celstraf opgelegd, die hij al had uitgezeten in voorarrest. Hij fungeerde de bewuste avond als chauffeur.