Alle instanties die helpen bij armoede op één site

Portemonnee (foto: OZ)

Het initiatief tot www.hulpbijarmoede.nl komt van de landelijke Stichting Armoedefonds Nederland, een organisatie die lokale armoedebestrijdingsinitiatieven in Nederland met financiën en advies ondersteunt.

Vastlopen

Aanleiding voor het nieuwe project zijn de telefoontjes en emails die Stichting Armoedefonds Nederland dagelijks krijgt. ,,Soms worden we tot vijftien keer per dag gebeld of gemaild met de vraag: ,Bij wie kan ik in mijn stad, dorp of regio terecht als ik eraan wil werken om uit de armoede te komen?'

We merken dat veel mensen vastlopen in hun online zoektocht. Die groep willen we helpen'', zegt Teije Brandsma van Stichting Armoedefonds. ,,Niemand lijkt een overzicht te hebben welke hulpinstanties er zijn, maar dat willen we veranderen.''

Voor de hulpzoekenden is er op de site de mogelijkheid om hun woonplaats of postcode in te tikken en vervolgens in een straal van 5, 10 of 25 kilometer te kijken welke organisaties kunnen ondersteunen.

Vindbaar

De Stichting Armoedefonds Nederland roept alle organisaties in Zeeland die zich professioneel met armoedebestrijding of aan armoede gerelateerde zaken bezighouden op, om hun contactgegevens achter te laten, zodat ze voor iedereen in de provincie goed vindbaar zijn.

De Stichting Armoedefonds Nederland ziet de armoedeproblematiek in Nederland toenemen, ondanks de economische hoogconjunctuur. Het meest opvallend is dat het aantal mensen dat langer dan vier jaar met armoede wordt geconfronteerd, geleidelijk groeit.