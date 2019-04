Vandaag valt de beslissing; gaat ziekenhuis Bravis voor Bergen op Zoom of Roosendaal?

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Is de ambulance straks wel op tijd?

Het zijn de aanrijdtijden van de ambulance waar inwoners op Tholen grote zorgen over hebben. Een ambulance moet binnen 45 minuten op de spoedeisende hulp of de acute verloskunde zijn. Hiervan is vijftien minuten bedoeld als aanrijtijd, vijf minuten voor zorg ter plaatse en 25 minuten voor transport naar een ziekenhuis.

Maar zou dat lukken als de ambulance vanuit Anna Jacobapolder naar Roosendaal (38 kilometer) of vanuit Stavenisse naar Roosendaal (40 kilometer) moet komen? Het is vaak al moeilijk om die tijden te halen naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom, zei Chris Koopman van de Cliëntenraad ambulancezorg eerder tegen Omroep Zeeland. Precieze cijfers over de aanrijdtijden van ambulances naar Roosendaal wil ziekenhuis Bravis niet verstrekken.

Inwoners van Tholen vrezen voor de keuze voor het verre Roosendaal (foto: Omroep Zeeland)

Bravis, dat in 2014 is ontstaan na een fusie tussen ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom en ziekenhuis Franciscus in Roosendaal, werkt nu nog vanuit die twee locaties. Om efficiënter en goedkoper te werken, wil Bravis de zorg concentreren in één nieuw ziekenhuis. Bravis wil de dure voorzieningen zoals de intensive care, operatiekamers en de spoedeisende hulp niet dubbel open houden. Het nieuwe ziekenhuis gaat 200 tot 300 miljoen euro kosten en moet medio 2025 klaar zijn.

