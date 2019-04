Kinderburgemeester Kapelle bij brandweeroefening

Hessel mocht in het kader van zijn werkbezoek deelnemen aan een oefening van de Kapelse brandploeg. Die werd gehouden in een slooppand aan de Goessestraatweg.

Brandweer is 'cool'

De kinderburgemeester mag een werkbezoek afleggen aan een bedrijf naar keuze, gevestigd in de gemeente Kapelle. Hessel heeft voor de brandweer gekozen omdat het werk van de hulpdiensten hem heel erg aanspreekt. Hij vindt het 'cool hoe ze mensen helpen en hoe ze te werk gaan'.

Leed voorkomen

Burgemeester Huib Hieltjes van Kapelle ging met de kinderburgemeester mee op werkbezoek. "Brand is iets waaraan we liever niet denken", zegt hij. "Maar een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Met simpele maatregelen zoals het plaatsen van brandmelders, kleine blusapparaten en blusdekens is al veel leed te voorkomen."

Reportage werkbezoek brandweer kinderburgemeester