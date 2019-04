Groei Zeeuwse economie blijft achter

Wel economische groei, maar minder dan elders (foto: Omroep Zeeland)

De groeicijfers zijn gebaseerd op het BBP van Zeeland, dat wil zeggen het Bruto Binnenlands Product. Daarmee wordt de totale geldwaarde van alle goederen en diensten die verkocht zijn en investeringen die gedaan zijn in één jaar in één regio bedoeld. Het BBP van Zeeland is maar 2 procent van die van heel Nederland. Ter vergelijking: alleen al de stad Amsterdam is goed voor 15 procent.

Verschil

Ook binnen Zeeland zijn er verschillen. In de regio Midden- en Noord-Zeeland ging het in 2018 met een groei van 2,4 procent relatief iets beter. Maar in Zeeuws-Vlaanderen bleef de groei steken op 1,1 procent en daarmee wordt het Zeeuwse gemiddelde omlaag gehaald. Alleen in het noorden van Friesland en in de provincie Groningen (met uitzondering van de stad Groningen) ging het afgelopen jaar nog minder goed dan in Zeeuws-Vlaanderen.