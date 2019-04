Zeeland wordt wakker: ziekenhuis Bravis, groei economie en kinderburgemeester Kapelle

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Ziekenhuis Bravis

Vandaag valt de beslissing; komt het nieuwe Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom, of toch in Roosendaal? In één van de twee West-Brabantse steden wordt een compleet nieuwe hospitaal gebouwd. Inwoners van Tholen en Sint-Philipsland maken er veel gebruik van en die hopen dat de keuze op Bergen op Zoom valt, omdat Roosendaal vijftien kilometer verderop ligt.

Eén van de containerschepen van Chiquita (foto: Chiquita)

Groei Zeeuwse economie

De groei van de Zeeuwse economie in 2018 blijft achter bij de rest van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er is wel groei, namelijk 2 procent van het bruto binnenlands product, maar de Nederlandse economie is in 2018 met 2,7 procent gegroeid. In 2017 noteerde de Zeeuwse economie nog een toename van 2,3 procent.

Kinderburgemeester Hessel Kole brengt een van de slachtoffers naar buiten. (foto: Omroep Zeeland)

Kinderburgemeester bij brandweeroefening

Hessel Kole, de kinderburgemeester van Kapelle, is op werkbezoek geweest bij de brandweer. Hij mocht een oefening bijwonen en werd vergezeld door de burgemeester van Kapelle.

Tulpenvelden in Terhole (foto: Otto Vosveld)

Het weer

Er is vandaag ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag trekken ook wat wolkenvelden over de provincie. Het wordt 15 graden direct aan zee en 17 graden in het oosten van Zeeland. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.