Definitief besluit over pulsvissen, maar wat is het en waarom is er zoveel weerstand tegen?

Vissers die vandaag de dag op tong, andere platvis of garnalen vissen kunnen dat op twee manieren doen.

De eerste is de traditionele manier. Met zware kettingen gaan vissers over de bodem. Die raakt daardoor omgewoeld. De vissen schrikken daardoor op en zwemmen de netten in.

Maar de laatste jaren kiezen veel Zeeuwse en Nederlandse vissers voor de andere manier: pulsvissen. Dat gebeurt met lichtere kabels die stroomstootjes afgeven. Daardoor schrikken de vissen ook op, maar de zeebodem blijft intact.

De Zeeuwse en Nederlandse vissers zijn voor deze manier van vissen, maar de Franse vissers zijn boos. Volgens hen gaat er juist heel veel ander onderwaterleven dood door die stroomstootjes.

Uiteindelijk is er door beide landen onderzoek naar gedaan, maar concluderen beide landen dus anders. En er is, door onder andere Frankrijk, in Europa sterk gelobbyd over de nadelen van pulsvissen. Dat resulteert vandaag in een definitieve stemming voor of tegen pulsvissen.