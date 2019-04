Bedevaartsplaats het Vrouweputje wordt mogelijk landbouwgebied

Vrouweputje (foto: Rosalie Fluitsma)

Twaalf jaar geleden de bedevaartsplaats nieuw leven in geblazen. De bestuursleden kregen een subsidie en hier en daar kwam via vrienden wat geld binnen. "We hebben zuinig geleefd. Zo konden we steeds huur betalen voor de grond en het plekje laten bestaan", zegt voorzitter Ginny Rentmeester in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker.

Landbouwgebied

De voorzitter zegt dat er ondanks verschillende oproepen geen zicht is op nieuw geld of nieuwe bestuursleden. Rentmeester vreest dat er straks niks meer over is van de put. "De grond is van een boer en die moet er geld mee verdienen. Als er niks komt ben ik bang dat het dichtgeschoven wordt en het landbouwgebied wordt."

Volgens Rentmeester werd de plek redelijk bezocht. "Als wij er kwamen, waren er ook vaak andere mensen die voor de rust kwamen. Even bijkomen van de dagelijkse beslommeringen." Zeshonderd jaar geleden werd het putje al bezocht door Zeeuwen. "Het was een bron waar zoet water naar boven kwam en De Poel is verder brak. Dat was natuurlijk heerlijk water. Mensen schreven daar geneeskrachtige eigenschappen aan toe."

