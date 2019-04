Bijna de hele dag file op A58 door gekantelde vrachtwagen bij Bergen op Zoom

Volgens de politie is de chauffeur ongedeerd. De vrachtwagen vervoerde 30 ton slib. Omdat de vrachtwagen de weg blokkeerde werd het verkeer er over de vluchtstrook geleid. Dat leverde de hele dag lange files op. De ANWB meldt dat het verkeer op de A58 Zeeland uit al de hele dag veel vertraging had door het ongeluk.

Rond 15.30 uur werd de rechterrijstrook van de rijrichting naar Bergen op Zoom vrijgegeven. De linkerrijstrook was toen nog dicht. Iets na 16.00 uur was de hele weg weer beschikbaar voor het verkeer.

Veel vertraging

De vrachtwagen kwam bij het ongeluk voor een deel op de vangrail terecht. Daarom werd in de andere rijrichting de linkerrijstrook afgesloten, wat ook daar veel vertraging opleverde. Ook dat wegdeel werd rond 16.00 uur vrijgegeven.

Vrachtwagen gekanteld op A4 (foto: Omroep Zeeland)

Verschillende getuigen melden dat de aanhanger van de vrachtwagen heen en weer begon te schudden. Net toen alles onder controle leek te zijn stuiterde de aanhanger. De vrachtwagen belandde in de vangrail, de aanhanger op de grond.

Diesel in de middenberm

Verwacht werd dat de weg om 15.00 uur weer zou worden vrijgegeven, maar dat werd een uurtje later. Naast het bergen van de vrachtwagen moest er namelijk ook diesel worden opgeruimd, dat door het ongeluk in de middenberm terecht was gekomen.