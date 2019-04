File op A58 door gekantelde vrachtwagen bij Bergen op Zoom

De ANWB meldt dat er door het ongeluk veel vertraging is op de A58 vanuit Vlissingen. In de andere richting is vertraging, omdat de linkerrijstrook is afgesloten. Volgens de politie is de chauffeur ongedeerd. De vrachtwagen vervoerde 30 ton slib.

Er staat drie kilometer file, de vertraging is 22 minuten, meldt de ANWB.