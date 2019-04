'Invalidentoilet op eerste verdieping van café? Ik ben maar thuis gaan plassen'

De aanstelling van de ambassadeurs is een vervolg van een project van vorig jaar. Toen hebben invaliden op meerdere plekken in Zeeland getest hoe het met de bereikbaarheid van gebouwen gesteld was.

Slecht toegankelijk

Veel gebouwen in Zeeland bleken nog slecht toegankelijk voor mensen met een beperking. Tegen de regels, want sinds 1 januari 2017 geldt er een VN-wet die instanties verplicht hun openbare gebouwen toegankelijk te maken of in ieder geval de intentie te hebben om dat te doen.

De gemeente Goes heeft daarom nu veertien toegankelijkheidsambassadeurs aangesteld. Zij hebben de opdracht gekregen om hun bevindingen bij te houden en te beoordelen op de website van ongehinderd.nl, een organisatie die zich inzet voor een toegankelijke maatschappij. Denk aan een onbereikbare lift, een brief van de gemeente op de mat waar je niets van snapt, of een invalidentoilet op de eerste verdieping.

Beoordelingen over van alles

Volgens wethouder André van der Reest kunnen de beoordelingen over van alles gaan: "Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het stadskantoor maar ook van de leesbaarheid van onze brieven of de parkeerplaatsen bij het spotcentrum."

Martin Slingenberg heeft zichzelf ervoor opgegeven. Niet zonder reden. "Ik zat met mijn vrouw die een spierziekte heeft in een restaurant in Goes en zij moest naar het toilet maar die was voor haar onbereikbaar. De eigenaar van de zaak gaf aan graag te willen verbouwen zodat het in de toekomst wel kan, maar hij kreeg van de gemeente geen vergunning."

'Dan maar naar huis'

Ook Bas Aertssen heeft een soortgelijke ervaring: "Zit ik in de zomer lekker op terras, blijk je drie treden af te moeten om naar het toilet te gaan. Dat gaat niet met een rolstoel. Ben dan maar naar huis gegaan om te plassen."

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om eventuele aanbevelingen uit te voeren.

