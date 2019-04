Klap voor Tholen: nieuw ziekenhuis Bravis komt in Roosendaal

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Om efficiënter en goedkoper te werken, wil Bravis de zorg concentreren in één nieuw ziekenhuis. Bravis, dat in 2014 is ontstaan na een fusie tussen ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom en ziekenhuis Franciscus in Roosendaal, werkt nu nog vanuit die twee locaties.

Dure voorzieningen

De zorgorganisatie wil de dure voorzieningen - zoals de intensive care, operatiekamers en de spoedeisende hulp - niet dubbel openhouden. Het nieuwe ziekenhuis gaat 200 tot 300 miljoen euro kosten en moet medio 2025 klaar zijn.

Bij de keuze voor Roosendaal heeft Bravis naar eigen zeggen vooral ook rekening gehouden met het aantal inwoners per regio. In het oosten van het verzorgingsgebied van Bravis wonen veel meer mensen. Roosendaal ligt daarom 'gunstiger voor de meeste inwoners van onze regio', aldus het bestuur van Bravis in een verklaring.

En daar komt volgens ziekenhuisdirecteur Hans Ensing bij, dat de locatie in Roosendaal praktische voordelen biedt. "Het is makkelijker om de plannen uit te voeren, er kan sneller gebouwd worden en de flexibiliteit van het terrein is nu en in de toekomst beter."

Tienduizenden patiënten

In de omgeving van Roosendaal heeft Bravis tienduizenden patiënten. De vrees is dat die massaal naar het ziekenhuis Amphia in Breda zouden gaan als Bravis voor Bergen op Zoom zou kiezen. Dat kan Bravis niet lijden. Een ziekenhuis moet flink productie draaien om het hoofd boven water te houden.

In Bergen op Zoom blijft nog wel een poliklinische afdeling. Daar kunnen mensen terecht voor kleine ingrepen waarvoor je niet opgenomen hoeft te worden. Welke voorzieningen in die poliklinische afdeling precies bewaard blijven, is nog onbekend.

Op deze locatie in Bergen op Zoom bij knooppunt Zoomland had Tholen gehoopt (foto: Omroep Zeeland)

Zorgen in Tholen om de aanrijtijden van de ambulance

Het zijn de aanrijdtijden van de ambulance waar grote zorgen over zijn op Tholen. Een ambulance moet binnen 45 minuten op de spoedeisende hulp of de acute verloskunde zijn. Hiervan is vijftien minuten bedoeld als aanrijtijd, vijf minuten voor zorg ter plaatse en 25 minuten voor transport naar een ziekenhuis.

Maar zou dat lukken als de ambulance vanuit Anna Jacobapolder naar Roosendaal (enkele reis: 38 kilometer) of vanuit Stavenisse naar Roosendaal (enkele reis: 40 kilometer) moet komen? Het is vaak al moeilijk om die tijden te halen naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom, zei Chris Koopman van de Cliëntenraad ambulancezorg eerder al tegen Omroep Zeeland.

Verschil maar twee minuten

Toch blijkt volgens het Bravis ziekenhuis uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat voor beide locaties de wettelijke aanrijtijden gehaald worden. Volgens het RIVM-rapport zou het verschil in aanrijtijd tussen de locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal maar twee minuten bedragen.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken wilde ziekenhuis Bravis tot nu toe geen precieze cijfers verstrekken over de aanrijdtijden van ambulances naar Roosendaal.

Lees ook: