Beschonken Belg rijdt tegen boom, bijrijder raakt gewond

In Clinge is gisteravond in de Woestijnestraat een 23-jarige man uit het Belgische Soersel uit de bocht gevlogen. Twintig meter verder kwam de auto tegen een boom tot stilstand. De bestuurder bleef bij het ongeluk ongedeerd. De bijrijder, een man van 21 jaar uit Beveren (België), raakte gewond. De bestuurder had ruim vijf keer te toegestane hoeveelheid alcohol op om te mogen rijden.