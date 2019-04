Tholenaar beroofd van auto door vier mannen met vuurwapen

Een witte Ford Transit Connect (foto: Wikimedia Commons)

Twee vissers die aan het kanaal zaten hielpen het slachtoffer en hebben de politie gebeld. Agenten hebben gezocht naar de auto, een witte Ford Transit Connect met kenteken 5-VVV-86, maar hebben niks gevonden.

Het slachtoffer heeft de politie een signalement van de daders gegeven: vier blanke jongemannen in de leeftijd tussen 20 en 25 jaar. Vóór de overval reed het viertal in een wit gekleurde Renault Captur. De politie vraagt mensen die iets van de diefstal gezien hebben of de gestolen auto zien rijden, contact op te nemen.