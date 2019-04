Eervolle vermelding voor filmmaakster Helge Prinsen; 'Tweede plaats met een gouden randje'

De Zeeuwse film greep dus naast de eerste plaats, maar documentairemaakster Prinsen reageert desondanks enthousiast: "Ik zou het willen omschrijven als een tweede prijs met een gouden randje. De winnaar in de categorie Documentary is namelijk een film over een meisje dat de aanslag op het Noorse eiland Utoya overleefde. Daar kan een groenteboer niet tegenop."

Adrie Trimpe in zijn groentezaak (foto: Helge Prinsen)

Met de Prix Circom worden jaarlijks de beste televisieprogramma's in Europa bekroond. De prijsuitreiking is eind mei in Novi Sad in Servië. Prinsen gaat daar naartoe om de prijs in ontvangst te nemen.

NL-Award

De film sleepte in maart al een NL-Award in de wacht en werd daarmee de beste documentaire die de regionale omroepen hadden uitgezonden in 2018. Aan de hand van dat succes stuurde Omroep Zeeland, één van de producenten, de documentaire in voor de Prix Circom en vandaag werd bekendgemaakt dat de film een eervolle vermelding heeft in de meest prestigieuze categorie.

De documentaire gaat over de hoogbejaarde groenteboer Adrie Trimpe, in de Vlissingse binnenstad. De makers hadden volledige vrijheid om overal en altijd de groenteboer en zijn vrouw te filmen. Daardoor ontstond een observerend portret waarbij steeds meer duidelijk werd dat zijn gezondheid Adrie in de steek laat. De vraag rees dan ook: hoe lang houden ze dit nog vol?

Dat er een film moest komen over groentezaak Trimpe in Vlissingen wist Helge Prinsen al jaren. Ze kocht haar groente en fruit bij de winkel aan het Groenewoud ('mijn groenteboertje') en zag hoe het echtpaar ouder en krakkemikkiger werd en maar met moeite het hoofd boven water kon houden. Ze besloot zonder duidelijk plan af en toe te filmen in de winkel omdat ze wist dat ze anders te laat zou zijn.

48 uur aan filmmateriaal

Een jaar lang legden ze samen met filmmaker John Albert Jansen het dagelijks leven van Adrie en Francien Trimpe vast. Dat leverde 48 uur aan filmmateriaal op dat op de montagetafel is teruggebracht tot een documentaire van iets meer dan een uur. De documentaire ging op 8 september in première op festival Film by the Sea in Vlissingen, werd meerdere malen uitgezonden door Omroep Zeeland en was begin dit jaar ook te zien op NPO 2.

