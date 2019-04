Verdachte reeks schooldiefstallen ook vast voor stelen schoolkluis Middelburg

Verdachte diefstal Nehalennia Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Bij de diefstal in Middelburg hebben twee dieven duizenden euro's uit een kluis gestolen, vermoedelijk op maandagavond 7 januari rond 19.30 uur. De deur van de school was open in verband met een cursus. Eén van de vermoedelijke daders was duidelijk op camerabeelden te zien. Beelden van de diefstal werden vorige maand in het tv-programma Opsporing Verzocht vertoond. Direct na de uitzending kwamen twee tips binnen bij het programma.

Vanochtend heeft de politie een inval gedaan op drie plaatsen in Utrecht. Bij de doorzoekingen werd computerapparatuur in beslag genomen, die wordt momenteel onderzocht. De dieven vielen op omdat ze bij verschillende scholen op dezelfde manier te werk gingen: ze liepen de school binnen, namen apparatuur mee en vertrokken met de buit. Ze hebben zo onder meer tientallen laptops en tablets buitgemaakt.

De politie sluit niet uit dat er mensen worden aangehouden.

